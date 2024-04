Drame à Yeumbeul Sud : un petit garçon de 3 ans retrouvé mort dans un puits

Un petit garçon de 3 ans a été retrouvé mort noyé dans un puits au quartier Natangué de Yeumbeul Sud. D'après les informations rapportées par le journal LES ÉCHOS la maman du jeune garçon s'est retirée dans sa chambre pour dorloter son gamin. Ainsi, elle profite du sommeil de l'enfant pour aller vaquer à ses occupations. Malheureusement, le jeune garçon s'est réveillé et constate l'absence de sa mère. Il a essayé d'aller chercher sa mère dans la rue. Ignorant le danger qui le guette, il est allé s'asseoir aux bordures du puits sans couvercle sans margelle. Sur ces entrefaites, il a chuté à l'intérieur avant de se noyer.



Revenant de ses courses, elle a constaté la disparition de son enfant et alerte le voisinage ainsi que les autres membres de la famille. Après quelques heures de recherches, le gamin a été découvert à l'intérieur du puits flottant dans les eaux. Repêché des eaux, il a été conduit immédiatement dans une structure de santé, mais le gamin avait déjà perdu la vie dans le puits.





Alertée, la police locale a effectué un déplacement sur les lieux pour les constants d'usage et a ouvert une enquête.