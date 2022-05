Drame à Tivaouane : « La réalité, ce sont les électriciens qui ont fait l’installation (...) on veut sacrifier des agents » (Cheikh Seck, SG SDT2S )

L’affaire des bébés morts calcinés n’a pas encore livré son dernier verdict. Mballo Dia Thiam, Sg de And Gueusseum avait alerté et averti. La Dic a écroué une sage-femme et une aide-infirmière dimanche, plongeant les agents de la santé dans tous leurs états depuis lors.



Cheikh Seck, secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social (SDT2S) joint par téléphone, dénonce une cabale contre les agents de la santé considérés comme les agneaux du sacrifice. « La réalité c'est que ce sont les électriciens qui ont fait l’installation qui devraient être mis en détention. C’est ça la logique. Ces agents mis aux arrêts sont des victimes et non des coupables. La directrice de l’hôpital avait dit qu’elles étaient dans la salle », souligne le syndicaliste.



Cependant, il se pose pas mal de questions dont il attend réponse dans les conclusions de l’enquête. « Maintenant que reproche-t-on à ces agents ? En plus, pourquoi seuls 2 sur 7 extincteurs qui existent fonctionnent ? Pourquoi le détecteur de fumée n’a pas fonctionné ? Est-ce que les couveuses existantes sont adaptées au courant parce qu’un problème de tension a pu être à l’origine ? Qui a gagné le marché ? Qui est le premier à évoquer la thèse du court-circuit ? Pourquoi cette thèse est-elle évoquée ? Ni les sapeurs-pompiers ni la Senelec ne l’ont évoqué... »



Toutefois, il montre son désaccord sur les accusations portées contre les agents sanitaires.



« Le motif brandi pour les écrouer n’a aucun sens. Les agents que nous avons joints nous ont donné la certitude qu’il y avait des agents dans la salle au moment du déclenchement de l’incendie. Lorsque l’incendie s’est déclaré, comme c’est des dames, apeurées par la fumée, elles se sont sauvées. Le prétexte du délaissement ne tient pas la route car vous pensez que je peux sauver la vie d’autrui alors que la mienne est en danger? Sachant les conséquences immédiates de la fumée, elles ont raison de vouloir se sauver car si vous respirez la fumée, on tombe et on meurt. La preuve, la première personne qui est allée pour les sauver a été manu militari éconduite par la fumée qui l’a assommée! »



Ainsi, il informe que pour soutenir les agents écroués, « nous irons à Tivaouane pour le rassemblement. Nous n'accepterons plus d’être les boucs émissaires des autorités qui ne font que politiser le secteur. Et quand il y a problème au lieu de prendre leurs responsabilités, ils sacrifient les agents. Ça ne peut pas continuer. Rester sur tous les toits pour revendiquer avoir englouti des milliards alors que sur le terrain, il n’en est rien. L’autre fait qui nous inquiète c’est la rapidité de la propagation du feu en une fraction de seconde. Je me pose la question de la qualité du matériel installé ? On n’en parle pas. Et on veut sacrifier des agents qui ne sont pas des électriciens et ne savent rien de l’électricité. C’est facile et ça devient très facile dans ce pays », conclut le syndicaliste.



C’est une solidarité syndicale qui s’annonce dans cette affaire. Les SG des différents syndicats du secteur sont attendus ce lundi à Tivaouane pour participer à l’assemblée générale convoquée par le personnel de l’hôpital. À suivre...