Drame à Ngeun Sarr: « Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière» (Macky Sall).

La route continue de tuer au Sénégal. Un autre accident routier enregistré ce lundi, a fait au moins 19 morts selon un bilan provisoire du commandement des sapeurs-pompiers.

Le Chef de l’Etat, Macky Sall s'est fendu d’un tweet après la tragédie, deuxième du genre en une semaine pour insister sur la nécessité de redoubler de vigilance sur la route.



« Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés», a écrit le président de la République.



Au moins 60 décès ont été enregistrés entre le 8 janvier et ce 16 janvier et quelque 123 blessés sur un effectif total de plus de 180 victimes.