Drame à Mouye (Kaffrine) : Un homme tue son frère à coups de hache

L'émotion et la consternation sont vives à Mouye, un village de la commune de Kathiote, dans le département de Kaffrine. Ce samedi, E. Mbaye, 40 ans, a mortellement frappé son frère cadet, Bathie, 34 ans, à coups de hache.



Selon notre source, le drame est survenu à la suite d'une dispute banale. "Le jeune frère voulait déplacer la palissade qui est devant la porte à l'entrée de la maison familiale pour permettre à sa charrette de rentrer dans la maison sans difficulté. Chose que son grand frère aurait refusée. C'est ce qui est à l'origine de leur dispute et Elimane l'a frappé à la tête avec la hache. Évacué à l'hôpital, Bathie a fini par succomber à ses blessures", a informé Ibou Yama Seck, le chef de village.



Aux dernières nouvelles, E. Mbaye a été interpellé par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS). Le corps de la victime a été transporté à la morgue du centre hospitalier régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine.