Double confrontation contre le Mozambique : Édouard Mendy, Kouyaté, Abdou Diallo, Ismaïla Sarr et Cie, ces cadres absents de la tanière…

Le Sénégal sera privé de la plupart de ses cadres pour les deux prochaines journées comptant pour les éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations. En effet, si le leader de la tanière, Sadio Mané est de retour après quatre mois d’absence, d’autres piliers du groupe seront forfait pour la double confrontation contre le Mozambique (le 24 à Dakar et le 28 septembre à Maputo.)



C’est le cas d’une dizaine de joueurs dont l’habituel gardien de but des Lions, Édouard Mendy qui se remet à peine d’une fracture suivie d’une opération à un doigt. Aliou Cissé a préféré le laisser au club pour appeler en renfort, Mory Diaw qui vient en appoint à Sény Dieng et Alfred Gomis. Dans la même situation, Chiekhou Kouyaté, l’ancien capitaine de la sélection qui revient d’une opération chirurgicale, ne fait pas partie des 24 joueurs retenus par El Tactico.



Parmi ces absents de taille, Abdou Diallo, blessé, vient grossir la liste des forfaits. De même que Ismaïla Sarr qui n’a pas été retenu pour les deux prochains matches des éliminatoires de la CAN. Cependant, d’autres joueurs comme Bouna Sarr, Famara Diédhiou, Nicolas Jackson, Moustapha Name, Pape Abou Cissé et Mamadou Loum Ndiaye payent leur méforme en club. La tanière connaît une petite révolution...