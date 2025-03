Double confrontation Soudan-Togo : Pape Thiaw explique son choix de convoquer Assane Diao

Ce jeudi 13 mars 2025, Pape Thiaw, sélectionneur national du Sénégal, a dévoilé une liste de 26 joueurs pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 (face au Soudan le 22 mars et au Togo le 25 mars). Parmi les joueurs retenus figure Assane Diao, né au Sénégal mais formé en Espagne, dont la convocation avait suscité des débats. Courtisé par l’équipe nationale espagnole, le jeune joueur a finalement choisi de représenter le Sénégal, son pays natal.



Lors de la conférence de presse, Pape Thiaw a justifié son choix : « J’ai discuté avec Assane, et il m’a montré que sa décision venait du cœur. Représenter le Sénégal est quelque chose dont il a toujours rêvé. » Le sélectionneur a salué l’intelligence et la détermination du joueur, insistant sur le fait que « l’envie compte » pour intégrer l’équipe nationale.