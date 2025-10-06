Douanes : Saisie de 19 000 billets noirs à Dakar et de 228 millions FCFA de faux médicaments à Koungheul

Les Douanes sénégalaises intensifient leurs opérations de lutte contre le faux monnayage et les trafics illicites sur toute l’étendue du territoire national, selon un communiqué de la Division de la communication et des relations publiques.



Coup de filet contre le faux monnayage à Dakar

La Brigade Mobile des Douanes de Pikine (Direction régionale Ouest) a réalisé une saisie d'envergure de 19 000 billets noirs aux HLM Grand-Médine, à Dakar.



Le détail de la saisie est le suivant :



10 000 billets en coupures de 500 euros.

9 000 billets en coupures de 200 euros.

Trois individus ont été interpellés lors de l'opération : un ressortissant d’un pays limitrophe et deux de nationalité sénégalaise. Cette saisie, rendue possible grâce à un dispositif alliant renseignement et filature, a permis de neutraliser des criminels qui « auraient pu causer de graves dommages à notre économie nationale » en interrompant le processus de lavage desdits billets.



Deux saisies majeures de faux médicaments à Koungheul

Dans la foulée, la Brigade Mobile des Douanes de Koungheul et le Poste des Douanes de Makka Gouye (Direction régionale du Centre) ont procédé à d’importantes saisies de faux médicaments, pour une contrevaleur totale estimée à près de 228 millions de francs CFA.



Ces opérations sont le fruit d’investigations et de stratégies bien planifiées contre des réseaux criminels.



1. Saisie d'octobre (41,8 millions FCFA)

La dernière opération en date a été réalisée le jeudi 2 octobre 2025, près de la localité de Dimiskha. Après une course-poursuite, les agents ont immobilisé un véhicule de marque Toyota, modèle Avensis, rempli de médicaments de contrebande.



Poids total : 1 144 kg (produits pharmaceutiques et vétérinaires divers).

Contrevaleur : 41 842 000 de francs CFA.

2. Saisie de juillet/septembre (186 millions FCFA)

Une opération combinée, réalisée entre fin juillet et début septembre 2025, a également permis la saisie d'une cargaison de faux médicaments.



Contexte : La saisie a eu lieu sur un véhicule Peugeot 406 lourdement chargé, en provenance d’un pays limitrophe, et immobilisé à la sortie du village de Diacksao.

Poids total : 1 014 kg.

Contrevaleur : Près de 186 millions de francs CFA.

L’évaluation de l'ensemble des marchandises frauduleuses a été faite avec la collaboration des agents des officines de pharmacie et de vétérinaire installées à Koungheul.



L’Administration des Douanes se dit déterminée dans le combat contre tous les trafics illicites et en appelle à une collaboration plus active des populations.