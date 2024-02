Dopage : Suspendu 4 ans, la carrière de Paul Pogba est-elle terminée ?

Après une longue attente, la décision est finalement tombée : le milieu de terrain Paul Pogba, âgé de 30 ans, a officiellement reçu sa suspension ce jeudi. Selon les informations de Footmercato, le joueur français sera éloigné des terrains pendant quatre ans suite à son test positif à la testostérone. C'est un énorme coup dur pour lui.



Depuis le 11 septembre 2023, date symbolique à laquelle Pogba avait été contrôlé positif à la testostérone lors d'un match contre l'Udinese en début de saison, Pogba et la Juventus étaient dans l'attente. Les contre-analyses prévues en octobre ont finalement confirmé le résultat positif.



Cela semble marquer la fin de la carrière du champion du monde 2018, qui traverse déjà une période difficile avec des blessures, des changements de clubs et maintenant cette suspension. Malheureusement, le pire des scénarios a été choisi. La Repubblica, la Gazzetta dello Sport et Goal Italia annoncent à l'unisson que les demandes du procureur ont été acceptées et que Pogba a écopé d'une suspension de quatre ans.



Désormais, la Juventus aura le droit de résilier le contrat de l'ancien joueur de Manchester United ou de le payer au salaire minimum jusqu'à la fin de son contrat en juin 2026. Cependant, cela semble très peu probable, car la disqualification de Paul Pogba court du 11 septembre 2023 au 10 septembre 2027.