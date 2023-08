Domaine foncier: l’ANSD engage le processus de création d’une plateforme de banque de données.

Une table ronde sur la collecte et l’utilisation des données foncières a réuni, ce 18 août à Dakar, l’ensemble des acteurs qui œuvrent sur le foncier. A l’initiative de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (Ansd), la rencontre d’échanges a permis à des entités comme le Cadastre, l’Onu habitat, l’Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l’agence de coopération internationale allemande pour le développement (Giz) et l’Ansd de nouer un partenariat visant à mettre sur pied une plateforme de banque de données sur le foncier. Elle tendra dans ses prérogatives à une inter-opérabilité entre acteurs permettant à la fois de mettre à la disposition de ces derniers les données sur le foncier mais aussi d’harmoniser les méthodes et définitions d’un langage commun dans le domaine foncier. Pour le directeur général de l’Ansd, Ababacar Sadikh Bèye, qui a présidé la table ronde, l’idée vise surtout à éclairer les décisions des autorités dans la prise de décision.



Pour sa part, le directeur du Cadastre, Ibrahima Aw croit pour sa part qu’une gouvernance apaisée et sécurisée doit forcément passer par des données fiables et sécurisées. Il a d’ailleurs invité les autorités à davantage faire l’effort de mettre à la disposition du réseau applicatif national qui permettra de créer une plateforme où toutes les données foncières seront centralisées.