Djiddah T. Kao / Entretien avec Modou Guèye : Le candidat de BBY descend en flamme le Dr Cheikh Dieng et décline les axes de son programme.

Au cœur de la commune de Djiddah Thiaroye Kao, dans le département de Pikine, la bataille pour la gestion de la mairie au lendemain du 23 janvier 2022 est bien lancée.



En cette période de campagne électorale, chaque protagoniste veut convaincre à travers un programme bien défini pour mériter le suffrage des populations locales.



À Djiddah, le Docteur Cheikh Dieng, candidat sortant de la coalition Wallu Sénégal, à la tête de la commune depuis près de 10 ans, devra faire face à un des jeunes de la génération montante, Modou Guèye, président de la convention citoyenne Nenène et choix du président Macky Sall dans cette commune qui doit faire focus sur plusieurs défis.



Dans cet entretien, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à Djiddah évoque entre autres la mal gouvernance du chef de la municipalité, ses déboires et d’autres facteurs qu’il a cultivés dans cette localité qui stagne.



Modou Guèye a également déchiffré son programme axé sur l’éducation, qui est selon lui, un pilier essentiel de développement, sur l’amélioration du tissu économique, mais aussi et surtout, favoriser une gouvernance locale sobre, transparente et vecteur de développement...