Djamil Sané, Maire des Parcelles Assainies : « Le discours d’Abass Fall est rassembleur et rassurant »

Le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, a réagi à l'élection d' Abass Fall à la tête de la mairie de Dakar. Il a salué le choix porteur d’espoir et de sérénité. « Le discours qu’a tenu le nouveau maire Abass Fall est un discours rassembleur, et ça nous rassure. Cela rassure également ceux qui ne sont pas avec nous (Pastef). Nous remercions Dieu pour le bon déroulement du vote, dans la paix et la sérénité », a-t-il déclaré.



Selon lui, la confiance accordée par les conseillers municipaux à Abass Fall repose sur sa capacité à fédérer et à diriger : « Les conseillers municipaux pensent qu’il peut mener les choses à bout. C’est la raison pour laquelle ils ont voté pour lui et lui ont fait confiance. »

