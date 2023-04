Division des investigations criminelles: Bassirou Diomaye Faye placé en garde à vue

Le chargé de la coordination des cadres du parti Pastef est actuellement placé en garde à vue suite à son arrestation juste aux environs de 22h devant la direction générale des impôts et des domaines. Bassirou Diomaye Faye qui venait alors de sortir de son bureau a croisé les éléments de la DIC qui l’ont invité à les suivre. Pour ce qui concerne les charges retenues contre le collaborateur de Ousmane Sonko, Me Khoureychi Bâ annonce : la diffamation sur un corps constitué, la diffusion de fausses nouvelles et l’outrage à magistrat.



Il faut rappeler que l’un des derniers actes posés par Bassirou Diomaye Faye, a été un post sur sa page Facebook où il a servi un texte de six paragraphes où il évoquait entre autres certaines décisions et comportements de certains acteurs de la justice.