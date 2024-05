Distribution en eau potable : Des perturbations annoncées à Dakar et sa banlieue

La Sen’eau, dans un communiqué, informe ses clients qu'en raison d'une fuite enregistrée sur la conduite principale de l'ALG1 à hauteur du village de Yamane à Louga, la distribution de l'eau connait depuis quelques heures des perturbations au niveau de certaines localités comme Louga, Tivaouane, Thiès, Rufisque, Dakar et sa banlieue.



La Sen’eau précise que ses équipes d'intervention sont mobilisées sur le terrain pour procéder à la réparation et que la situation devrait revenir progressivement à la normale dès la fin des travaux prévue au courant de la soirée. Un dispositif de camions citernes sera mis en place pour soulager les zones les plus impactées.