Dissolution de l’AN : le député Makhtar Diop estime que l’hémicycle ne changera pas de physionomie le 17 novembre prochain.

« J’estime que le Président de la République pouvait nous épargner d’une déclaration à la Nation juste pour dire ce que tout le monde savait déjà, juste pour nous annoncer qu’il a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale. » il pouvait se suffire d’une note. Je trouve qu’il est encore dans la politique alors que les Sénégalais l’attendent ailleurs. » Ces mots sont du « désormais ex-député Apériste » Makhtar Diop.

Au téléphone de Dakaractu- Touba, le parlementaire parle aussi de grosse déception et d’absence des priorités. « À pareil moment , une déclaration à la Nation d’un président de la République devrait porter sur l’émigration clandestine et les morts qui en découlent. » On ne peut pas convoquer tout un peuple en larmes pour avoir perdu plusieurs dizaines de ses fils noyés dans l’océan et lui demander de se préparer à des élections législatives. C’est ahurissant !

Makhtar Diop de se désoler et de remarquer que « quand la parole du Président de la République est mise en balance avec celle du Premier ministre, c’est celle du dernier cité qui prime ». Il en déduit ce qui suit : « Finalement, les Sénégalais ne savent plus qui est qui et qui fait quoi à la tête de ce pays ». Il termine par prédire que la physionomie de l’Assemblée ne changera pas le 17 novembre 2024. « Le peuple sénégalais a compris. » Il votera contre ce régime et qui vivra, verra ! »