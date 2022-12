Disparition du sergent Fulbert Sambou : "L'examen externe du corps ne distingue pas de signe traumatique ou de traces de violences" (Procureur)

les lieux, a permis aux enquêteurs de la section de recherches, de présumer qu'il s'agit de l'un des disparus du 23 novembre 2022. Par la suite, il sera formellement identifié par les membres de la famille.

Dans une note rendue publique ce 30 novembre, le procureur de République informe que le certificat de genre de mort établi, sur réquisition, par un médecin légiste, atteste que "l'examen externe du corps ne distingue pas de signe traumatique ou de traces de violences et que son état de décomposition avancée ne permet pas d'établir les causes exactes du décès, encore moins l'autopsie souhaitée par les enquêteurs." Ainsi, conformément à l'article 66 du code de procédure pénale, le procureur informe de la saisine du juge d'instruction en charge du 3e cabinet de l'ouverture d'une "information judiciaire pour rechercher les causes exactes du décès."