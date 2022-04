Disparition de RUDY GOMIS : « c’était réellement la générosité… il a disséminé cette notion de transmission » (Alioune Diop, RTS)

Le monde culturel sénégalais est en deuil : Rudolphe Gomis, un des leads vocaux de l’Orchestra Baobab, a perdu la vie. Il s’en est allé laissant derrière lui, la famille de la musique orpheline et sevrée de ses douces mélodies.



C’est un mythe éteint. Une légende qui s’en va sur la pointe des pieds. Rudolphe Gomis, plus connu sous le nom de Rudy, a tiré sa révérence à Ziguinchor auprès de sa famille. Avec cette disparition si brusque et brutale, le lead vocal de l’Orchestra Baobab laisse aujourd’hui orphelin le monde de la musique sénégalaise en général et africaine en particulier. Rudy Gomis fait partie de ces noms que le monde musical retiendra à jamais. De la musique, Rudy en avait tous les attributs. Avec son talent, le musicien était un artiste accompli. Son timbre rauque, son originalité et ses manières manqueront essentiellement à toute une génération.



Pour le journaliste culturel à la RTS, Alioune Diop, la disparition de l’artiste est une grande perte.



« Il a été membre fondateur du Baobab et a toujours joué son rôle et proposé beaucoup de titres. En bon Casamançais, il parlait plusieurs langues locales mais aussi étrangères. Avec Rudy, il fallait voir comment le « Baobab » est revenu au-devant de la scène après une pause de plus d’une décennie. Ils sont revenus et ont joué un rôle déterminant à rassembler tout le monde y compris ceux qui sont à l’étranger. Et l’autre aspect, c’est voir comment il a travaillé avec la jeunesse qui a intégré l’Orchestra Baobab après le rappel à Dieu des icônes comme Médoune Diallo, Issa Cissokho, Ndiouga Dieng et le départ de certains, les jeunes se sont appuyés sur Rudy Gomis ».



Selon Alioune Diop, c’est grâce à la générosité de Rudy que l’Orchestre a tenu. « C’était réellement la générosité de Rudy Gomis. Il était malade depuis quelques temps, le groupe tournait sans lui, mais il est remonté sur scène l’année dernière », a encore témoigné Alioune Diop.



« Il a disséminé cette notion de transmission. Si on parle de 50 ans de Baobabs, c’est parce qu’ils ont su intégrer ce groupe. Et pour intégrer un groupe aussi mythique qui a tellement marqué la musique sénégalaise, l’aspect transmission est réel. Et qui dit transmission, dit générosité ».



Il poursuit qu' avec le rappel à Dieu de Rudy, il y aura forcément des perturbations dans ce groupe dans leur façon de travailler, de créer ou encore de diriger. Mais il est convaincu que c’est dans la difficulté que l’on arrive à aller de l’avant. « Une autre façon de faire sera, a-t-il ajouté, et le plus important est que le « Baobab » depuis toujours, son répertoire n’a pas varié et ils n’ont jamais accepté de prendre une autre direction musicale que ce qui fait la dimension fondamentale en terme d’orchestration », a-t-il terminé.