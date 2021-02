Disparition de Me Khassimou Touré : Me Augustin Senghor rend un vibrant hommage à l'homme.

Le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a exprimé toute sa tristesse et sa compassion suite à l'annonce de la disparition de l'avocat Me Khassimou Touré, ce lundi, à Touba. Soulignant les qualités humaines de la robe noire, le président de la FSF s'est fendu d'un tweet pour saluer la mémoire de l'homme.



"Paix à l'âme de notre Frère Me Khassimou Touré décédé hier. C'était un Homme au cœur pur, Avocat émérite doté de compétences et de valeurs humanistes, respecté par tous. Nos condoléances à sa famille, ses familles. Que la Terre de Touba lui soit légère ! À lui, le Paradis !"



Un message de la part de l'avocat spécialisé en droit des affaires envers un illustre collègue.