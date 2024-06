Disparition de Mademba Sock: Le SAES rend hommage à un camarade et militant fidèle à la cause des travailleurs

Après avoir accompagné le défunt syndicaliste Mademba Sock jusqu’à sa dernière demeure, le syndicat autonome de l’enseignement du supérieur (SAES) se rappelle d’un camarade qui a perdu son dernier combat contre la maladie. « C’est l’effondrement d’un monument et, comme l’autre Grand timonier historique, il a orienté la conduite de notre centrale syndicale et pacifié son environnement. Pendant trois décennies, le camarade Mademba a été tour à tour à la tête du SUTELEC, Secrétaire général de l’UNSAS et Président de l’Organisation des Travailleurs de l’Afrique de l’Ouest (OTAO) avec entre autres défis relevés, la redynamisation du mouvement syndical ouest-africain jusqu’à son décès » reconnaissent les membres du Saes à travers un communiqué au lendemain de l’inhumation du défunt président du conseil d’administration de la caisse de sécurité sociale.







Pour rappel, le SAES et le SUTELEC ont entretenu des relations privilégiées depuis la création de l’UNSAS dont les deux syndicats sont membres fondateurs. A titre illustratif, le SUTELEC avait fortement soutenu le SAES lors de la grève de 1989 avec la coupure des salaires. Inversement, le SAES avait mis ses ressources financières à la disposition du SUTELEC en 1998 pendant la grande lutte des travailleurs de l’électricité. Le SAES se souviendra toujours de la présence constructive du camarade Mademba Sock à tous ses congrès et aux négociations avec les différents gouvernements. Courage, générosité, détermination et fidélité à ses principes ont toujours caractérisé son engagement militant pour un mouvement syndical national fort et autonome.







Le SAES entend œuvrer pour que son combat pour l’unité et l’épanouissement des travailleurs soit renforcé afin qu’il soit offert comme modèle de militant à la jeune génération de travailleurs. Le SAES présente ses condoléances attristées à sa famille biologique ainsi qu’à tous les militants et appelle à la perpétuation du legs du camarade Mademba.