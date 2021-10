Disparition de Joseph Koto : Vague de réactions sur la toile, pour saluer la mémoire de "Bout de chou", éternel serviteur du football sénégalais...

Youssouph Dabo (entraîneur Teungheuth FC) : "Repose en paix coach Koto..."











Matar Bâ (Ministre des sports) : "Toutes mes condoléances à la famille du football sénégalais..."











Mame Fatou Ndoye (journaliste TFM) : "Mardi dernier, il a eu ces mots lors d'un séminaire des coaches : "En tant qu'entraîneurs locaux, vous avez un défi à relever : faire de telle sorte qu'il y ait désormais à chaque sélection en A, un joueur de notre championnat..."















Mamadou Koumé (journaliste sportif, ancien président ANPS) : « Ma dernière conversation avec Koto »







Mardi après le match contre la Namibie... Je faisais ma marche. J'ai croisé Koto, il était avec Zamadou. Nous avons, à trois, évoqué le match et j'ai écouté leurs observations. Avant de les quitter, j'ai demandé à Koto s'il avait une idée du nombre de buts qu'il avait marqués en équipe nationale. Il avait répondu non... Je lui ai donné le chiffre : huit buts. Il avait souri. C'est la dernière image que je garde de lui.







Le footballeur que j'ai connu était un attaquant audacieux et courageux. Il a marqué des buts improbables pour son équipe, la Jeanne d'Arc. Je le tenais en haute estime et le considérais comme un jeune frère. Il m'appelait Grand ou Président. En effet, j'ai été dans la même classe que son frère aîné Edmond, qui a été attaquant lui aussi à la JA. Repose en paix, Bout de chou.







Ibrahima Niane (attaquant international sénégalais, FC Metz) : "Au revoir coach Koto et merci pour tout..."







Thierno Bocoum (Président AGIR) : " Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le rappel à Dieu de Joseph Koto, entraineur de l’équipe nationale du Sénégal des moins de 23 ans, ancien international sénégalais… Nos condoléances attristées au monde du sport sénégalais, aux équipes nationales de football et à la famille éplorée."











Teungueth FC : "Un pionnier du football sénégalais, vient de nous quitter. Joseph Koto laissera derrière un grand vide au sein de sa famille biologique et de sa famille adoptive qui est le football. Nos prières t’accompagnent et nous te garderons à jamais dans nos cœurs..."







AS Dakar Sacré-Coeur : " Une profonde tristesse suite à la disparition de Joseph Koto, ami et sympathisant du club..."







Fédération sénégalaise de football (FSF) : " Le président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Me Augustin Senghor, l’ensemble des membres du Comité exécutif et la famille du football sénégalais ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du décès de Joseph Marie Koto, sélectionneur de l’équipe nationale locale.







En cette douloureuse circonstance, la Fédération sénégalaise de football présente ses condoléances les plus attristées aux membres de sa famille, à ses amis et proches, à la famille du Football et à l’ensemble de la communauté sportive sénégalaise."







Des anciens internationaux tels que Henri Camara, de la génération 2002 ou encore El Hadj Diouf ont aussi manifesté leur peine à travers des publications symboliques...