Disparition de « Double Less » : Les condoléances du ministre Matar Ba…

Le ministre des sports sénégalais, Matar Ba, a adressé ses condoléances au monde sportif et à la famille de l’ancien « Seigneur des arènes », Double Less, décédé ce dimanche.



« C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le rappel à Dieu de l’ancien champion de lutte, Mamadou SAKHO dit « Double Less ». Une immense perte pour le monde sportif et particulièrement la famille de la lutte traditionnelle et olympique dont il fut plusieurs fois champion d’Afrique. Je viens, au nom du mouvement sportif, adresser un vibrant hommage à ce grand sportif, l’homme de bien que la mort nous a ravi. »



« Grâce à la lutte pour laquelle il a vécu durant toute sa vie, les grands exploits, les solides qualités de son caractère, sa nature franche et loyale lui ont valu l’estime et la sympathie de tous. Au nom du président de la République, j’adresse à tous, mes condoléances les plus attristées... »