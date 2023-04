Disparition : Le célèbre porte-drapeau de l’équipe nationale du Sénégal, « Ndiaye drapeau » est décédé…

En effet, particulièrement connu et apprécié du monde sportif notamment dans le football, «Ndiaye drapeau» était de toutes les campagnes de l’équipe nationale de football qu’il accompagnait à l’occasion des grandes compétitions de football (Coupe du monde et Coupe d’Afrique.)

Facilement reconnaissable de par son accoutrement atypique, avec couleurs nationales bien en vue, il avait toujours son grand drapeau sous le bras.