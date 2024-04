Discours tendancieux contre les étrangers : Le Cored met en garde contre les dérives de Tahirou Sarr

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED), dans un communiqué parvenu à la presse, ce lundi 1er avril 2024, condamne fermement cette banalisation de tout discours tendant à désigner l’étranger comme bouc émissaire face à certains esprits facilement influençables.



L'organe de régulation appelle les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité en ne donnant pas de l’audience à la parole xénophobe, raciste, stigmatisante et intolérante comme l’interdit d’ailleurs l’Article 18 du Code de la presse.



Sur ce, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias invite les professionnels des médias à ne pas se faire écho de propos qui peuvent mettre en mal la cohésion sociale et les exhorte à censurer les appels à la violence, les discours stigmatisants, les propos haineux, les images choquantes, les injures et/ou tout ce qui peut porter atteinte à notre vivre ensemble.