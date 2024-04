Discours à la nation: le président Bassirou Diomaye Faye rend un vibrant hommage aux anciens chefs d’État Sénégalais

À la veille de la 64e fête de l’indépendance du Sénégal célébrée le 4 avril de chaque année, le président Bassirou Diomaye Faye a tenu son premier discours à la nation, abordant plusieurs questions cruciales. Dans son 1er discours, le tout nouveau président du Sénégal, a tenu à rendre un vibrant hommage aux anciens présidents du pays qui l’ont précédé.







Ainsi après avoir rendu à l’entame de son propos un hommage aux anciens combattants et aux forces de défense et desécurité qui ont combattu pour l’indépendance de ce pays, le président Diomaye Faye a réservé un hommage particulier aux anciens présidents Léopold Senghor, au président Abdoulaye Wade et au président Macky Sall.







« Je rends un hommage aux anciens présidents Léopold Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, chacun d’entre eux ayant apporté sa pierre à l’édifice, faisant du Sénégal un pays respectable au yeux du monde... »







À cet effet, son S.E Bassirou Diomaye Faye assure qu’il va suivre les pas de ses prédécesseurs afin de mener à bien les aspirations du peuple Senegalais...