Directives du PR aux fonctionnaires et agents de l’État : Le PM Ousmane Sonko appelle à leur appropriation et respect scrupuleux

Suite au chef de l’État, le premier ministre Ousmane Sonko est revenu à la charge concernant la lettre adressée aux fonctionnaires et agents de l’État. En effet, le président de la République hier, a appelé ses collaborateurs à l’intégrité et à la transparence dans la gestion des affaires publiques.



Dans une correspondance ce vendredi, le premier ministre Ousmane Sonko insiste sur « la nécessité d'incarner les principes de « Jub, Jubal, Jubanti », l'importance de la protection des lanceurs d'alerte et l'obligation absolue de promouvoir, à tous les niveaux, une gouvernance et une gestion vertueuses, transparentes, respectueuses des lois et règlements, pour le bien-être de tous les sénégalais ». Pour le chef du gouvernement, « il s'agit d'œuvrer, avec éthique et responsabilité, collectivement et individuellement, à l'amélioration de la qualité de vie de chaque citoyen sénégalais ».



Ainsi, il invite les collaborateurs à une prise de connaissance et une ferme appropriation de ces directives du chef de l’État. « Je vous demande de prendre les dispositions idoines pour une large diffusion de la correspondance auprès des agents de toutes les administrations relevant de votre département au plus tard ce vendredi 12 avril 2024, et de m'en rendre compte dans les plus brefs délais. J'attache du prix au respect scrupuleux de ces directives », fait savoir Ousmane Sonko déterminé à faire appliquer cette mesure.