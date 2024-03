Diourbel : Les 11 maires du département font allégeance à Amadou Bâ

Celui qui s'est autoproclamé le "candidat de l'emploi des jeunes", a promis de lancer dans les meilleurs délais le programme de réhabilitation des sols, la relance et l'industrialisation des activités du bassin arachidier. « D'ici deux ans, les habitants de Touba, Diourbel et Mbacké vont boire la même eau que les habitants de Dakar. Quand j'aurai fini de régler la question de l'eau et de l'électricité, je pourrai enfin me tourner vers la question de l'emploi des jeunes… »