Diourbel : Amoureuse, la gérante d'une agence de transfert ouvre la caisse à son compagnon, plus de 10 millions CFA détournés

La romance a coûté cher à Ndèye Astou Sylla, gérante d'une agence de transfert d'argent, et à son compagnon Souleymane Diallo, cadre à l'université Alioune Diop de Bambey. Reconnus coupables ce jeudi par le tribunal des flagrants délits de Diourbel d'abus de confiance et de complicité, ils ont été condamnés à six mois d'emprisonnement ferme et devront verser solidairement dix millions de francs CFA en dommages et intérêts à Abdou Faye, l'employeur de Ndèye Astou Sylla.



L'histoire a pris une tournure dramatique le 20 avril dernier. Ndèye Astou Sylla, éprise de Souleymane Diallo – responsable du service des transferts au campus universitaire de Bambey et qui lui avait promis de la prendre comme seconde épouse – effectuait régulièrement des dépôts et transferts sur son compte. Ce jour-là, elle a constaté qu'il manquait plus de six millions de francs CFA dans les caisses qu'elle gérait. Accompagnée de sa mère, elle a tenté un règlement à l'amiable.



Cependant, Abdou Faye a découvert que le montant réel du déficit dépassait les dix millions de francs CFA, contredisant les premières allégations de son employée. Il a alors porté plainte, menant à l'arrestation des deux amoureux.



Devant le juge Saliou Mbengue, Ndèye Astou Sylla a reconnu les faits. Souleymane Diallo, quant à lui, a nié en bloc, allant même jusqu'à contester sa liaison avec elle. Néanmoins, il a admis avoir été impliqué dans une procédure similaire avec une autre gérante d'une institution financière.



Par le biais de son avocat, Me Assane Dioma Ndiaye, Abdou Faye a réclamé onze millions de francs CFA pour l'intégralité du préjudice subi. Le procureur Farba Niowi Ngom avait requis deux ans de prison dont un ferme contre Ndèye Astou Sylla pour abus de confiance, et deux ans dont six mois ferme contre Souleymane Diallo pour complicité d'abus de confiance par instigation.



Malgré les plaidoiries de leurs conseils, Maîtres Serigne Diongue et Cheikh Ngom, qui avaient demandé la relaxe ou, à titre subsidiaire, une application clémente de la loi, le tribunal a maintenu sa décision, reconnaissant les deux prévenus coupables.