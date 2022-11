Diffusion de la coupe du monde Qatar 2022 : "aucune chaîne du bouquet canal+ ne diffusera les 28 matches dont la RTS à l'exclusivité" (communiqué)

Dans le cadre de la diffusion des matchs de la coupe du monde Qatar 2022, la RTS et CANAL+ Sénégal ont convenu que les 28 matches dont la RTS a l'exclusivité de la diffusion au Sénégal seront diffusés sur le canal 210 de la RTS et le canal 215 de la RTS 2. Cet accord signé ce Samedi 19 novembre 2022, stipule qu'aucune chaîne du bouquet ne diffusera les 28 matches dont la RTS à l'exclusivité au Sénégal en dehors de ces deux canaux. Par ailleur, précise la même note, les deux parties ont convenus, "que tous les matches à diffuser par la RTS dont tous les matches de 1/4, de 1/2 et de finale ne seront pas diffusés par les chaînes SuperSport en Anglais sur le territoire Sénégalais"