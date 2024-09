Différend avec O.S. : « C’est Diomaye Faye qui m’inquiète, c’est quelqu’un de bien ». (Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum)

Le divorce semble consommé entre Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum et le Premier ministre Ousmane Sonko. Sauf que celui qui inquiète le marabout dans cette situation, c’est le président Diomaye Faye. Son souci, c’est ce dernier qui semble freiner son élan de discorde avec le président de Pastef.



« C’est le Président Diomaye Faye qui m’inquiète. » C’est quelqu’un de bien. Je ne sais quoi faire de lui. J’ai appris que son seul souhait est de mettre ce pays sur les rampes du développement. Mais on étudie au fond des choses ce qui se passe, on comprend vite. « Je lui conseille de continuer sur cette lancée pour le bien du pays », fait savoir le guide spirituel et moral du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR).



Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum a fait cette déclaration à l’occasion de la célébration de la nativité du Prophète Mohamed (PSL) aux champs de course de Tivaouane.