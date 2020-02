Diène Farba Sarr sur le pôle de Diamniadio : « J'ai trouvé une forêt et des projets en arrêt depuis 2 ans... En matière économique, il faut créer l'effet du multiplicateur »

Le remplaçant de Seydou Sy Sall à la tête des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose (DGPU) dit avoir trouvé une forêt qu'il est en train d'embellir et comme une femme, elle doit donc emprunter à tous les arts, les moyens de s’élever au-dessus de la nature pour mieux subjuguer les cœurs et frapper les esprits pour paraphraser Charles Baudelaire. L'ancien ministre du renouveau urbain, de l’habitat et du cadre de vie qui veut faire de Diamniadio une ville futuriste, dit avoir misé sur les investissements pour créer l'effet du multiplicateur. Une transformation structurante de l' économie qui s'appuie sur la production à l’intérieur au lieu d'aller importer. Pour Diène Farba Sarr, le pôle n'a pas ce rôle de transférer Dakar, mais de booster l'économie grâce aux investissements. Le Délégué Général à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac rose revient sur l'actif de ses 100 jours, non sans occulter l’arrêt depuis deux ans des projets qui commencent à sortir de terre, avec en toile de fond, le futur stade du Sénégal dont la première pierre a été posée par le président de la République.