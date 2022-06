Diamniadio : Les Lions se sont entraînés pour la première fois au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade…

L’équipe nationale du Sénégal s’est entraînée pour la première fois sur le terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, ce mardi, au cours du second galop des Lions.



Après avoir démarré leur préparation ce lundi sur la belle pelouse hybride (gazon naturel et synthétique) du flambant neuf stade Abdoulaye Wade, les champions d’Afrique ont pu fouler celle du terrain d'entraînement construit à quelques jets du stade.



Déjà, lors des barrages du mondial 2022 contre l’Égypte (25 mars au Caire et le 29 à Dakar), les travaux avaient été accélérés afin de permettre aux Lions de pouvoir s’y entraîner pour préparer la manche retour. Mais les délais trop courts n’avaient pas vraiment permis de finaliser l’infrastructure.



Le terrain annexe multifonctionnel, qui faisait partie du projet de base, est désormais prêt à recevoir la sélection nationale en plus d’un public restreint qui pourra profiter de la belle tribune couverte…