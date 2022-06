Diamniadio : L’Institut Pasteur de Dakar financé à plus de 49 milliards de F Cfa pour la construction de sa nouvelle usine de production de vaccins.

Les travaux de la nouvelle usine de production de vaccins à Diamniadio avancent à grands pas. Cette unité de production qui prévoit de commencer le chargement des vaccins, avant la fin de l’année, va employer 200 personnes, a appris Dakaractu. Mais, en attendant la fin desdits travaux, il a été organisé, ce jeudi 2 juin 2022, une visite de la réalisation de la première étape de construction du nouveau site de production de vaccins de l'Ipd. Cette visite des installations qui permettront de produire jusqu'à 300 millions de doses de vaccins par an pour le continent africain, - soutenant ainsi la lutte contre la Covid-19, la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques - ledit institut l’a mise à profit pour annoncer avec la Bei ‘’la conclusion d’un accord de financement de 75 millions d’euros pour soutenir la construction du nouveau site de production de vaccins Madiba’’, informe un communiqué conjoint signé par les deux parties. Cette visite a eu lieu en présence de Ambroise Fayolle (Vice-président de la Bei), de Aliou Ndiaye (Secrétaire général du ministère de l’Économie du Plan et de la Coopération), du Dr Amadou Alpha Sall (Directeur de l’Ipd et de Mme Irène Mingasson (Ambassadrice, Cheffe de la délégation de l’Ue au Sénégal).

‘’Il s’agit d’un financement d’envergure en faveur de la nouvelle usine de fabrications de vaccins de l’Institut Pasteur de Dakar, pionnier dans ce domaine en Afrique’’, a souligné ledit document. Lequel relève, en terme d’impact attendu de cette usine, qu’elle va permettre de ‘’réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard des vaccins importés et soutenir l’égalité d’accès aux vaccins.



Ce qu’il faut en Afrique pour ‘’atteindre le niveau de résilience dont nous avons tous besoin’’



Ce financement qui vient en complément de ce projet d’un coût global de 220 millions d’euros (144 milliards 476,5 millions de F Cfa) ‘’contribuera très concrètement à accroître les capacités de production médicale et de vaccin de l'Afrique contre la Covid-19 et d’autres maladies endémiques, et ainsi réduire sa dépendance de l'extérieur où elle importe à ce jour 99% de ses besoins en vaccin. Une fois la nouvelle usine de production achevée et en pleine capacité, ce sont jusqu’à 300 millions de doses de vaccins qui seront produites chaque année pour le continent africain. Déjà en 2021, conscientes de l’enjeu que représentait cette unité de production, la Bei et l’Ue avaient fait un don de 5 millions d’euros (3,2 milliards de F Cfa) aux côtés d’autres partenaires pour réaliser les études de faisabilité technique et de préparation du projet Madiba (Manufacturing in Africa for disease immunisation and building autonomy) de l’Institut Pasteur de Dakar, afin d’accélérer la mise en place de ce nouveau site de production de vaccins’’.



La construction de cette usine est quelque chose dont s’est réjoui l’Ipd. ‘’Avoir un niveau de protection différent dans différentes parties du monde ne contribuera pas à mettre fin à la pandémie de Covid-19, ni à contrôler d'autres maladies évitables par la vaccination. La création d'une capacité de fabrication décentralisée de vaccins est essentielle pour remédier à ce déséquilibre et, en fin de compte, construire un monde plus sûr et plus sain’’, a déclaré le Dr Amadou Alpha Sall, le Directeur dudit Institut. Il trouve même impératif qu’aussi bien pour le gouvernement que pour la structure qu’il dirige, de construire ‘’un écosystème florissant pour la production de vaccins en Afrique afin d’atteindre le niveau de résilience dont nous avons tous besoin. Le développement des capacités dans tous les secteurs pertinents pour la vaccination crée des opportunités significatives d’emploi pour des milliers de jeunes Africains’’.



‘’… pour un accès équitable aux vaccins, partout dans le monde ’’

Cette décision d’accompagner l’Ipd dans son ambition de réaliser le projet, la Banque européenne d’investissement dit en être heureuse. ‘’Je suis très heureux que la Bei soit un financeur clef de l’Institut Pasteur de Dakar. Cette nouvelle usine de production de vaccins est un projet crucial pour la santé publique au Sénégal comme dans l’ensemble du continent africain. Elle contribue à une meilleure autonomie en matière de production et de distribution de vaccins’’, a déclaré Ambroise Fayolle, le Vice-président de la Bei. Leur objectif avec Bei Monde, ‘’est d’agir avec leurs partenaires au plus près des besoins des Sénégalais pour soutenir la croissance et l’emploi, améliorer leur quotidien sur des secteurs clefs comme la santé et l’accès aux soins. Ce projet est aussi un élément concret de l’approche commune de l’Union européenne en Afrique, à travers Team Europe’’.

Pour sa part, l’Ambassadrice Irène Mingasson, Cheffe de la délégation de l’Ue au Sénégal, s’est félicitée de l’exécution ce projet Madiba qui, à ses yeux, ‘’confirme les engagements de l’Union européenne et de la Team Europe, au nom du principe fondamental de solidarité qui nous lie à tous les pays du continent africain, et parce que nous défendons, depuis le début de la pandémie de Covid-19, que personne ne sera à l’abri tant que tout le monde ne le sera pas. Il nous faut donc œuvrer conjointement pour un accès équitable aux vaccins, partout dans le monde’’.



‘’Cette usine de vaccins est un projet crucial pour la santé publique au Sénégal’’ (Bei)



Il faut, cependant rappeler que ce financement, selon ledit communiqué conjoint, s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’investissement européen avec l’Equipe Europe et ses partenaires dont la Bei, via sa branche dédiée au développement Bei Monde (Eib Global) est un acteur clef pour soutenir fabrication et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé en Afrique.

La Bei est devenue l’un des partenaires de développement les plus importants du Sénégal avec un investissement global de près de 900 millions d’euros (environ 590 milliards 405,5 millions de F Cfa) depuis 1966 pour améliorer les conditions de vie dans les villes et les communautés rurales, stimuler l’économie, aider les entreprises et les petits porteurs de projet, et la société à s’adapter aux changements climatiques.

La nouvelle usine de l’Institut Pasteur de Dakar, faudrait-il le rappeler, est aujourd’hui, en voie d'achèvement à Diamniadio. Le campus ultramoderne comprend une plate-forme de fabrication pour la production de vaccins contre les épidémies, un site de production à grand volume pour les vaccins contre la fièvre jaune et un site de formation pour la production de vaccins de nouvelle génération.