Diamniadio / Formation des jeunes : Le CSFP-BTP obtient sa certification des mains de RH EXELLENCE AFRIQUE.

Le CSFP-BP de Diamniadio a obtenu sa certification. Cette certification va apporter un plus dans la gestion de cet établissement par rapport à l’amélioration des compétences des ressources humaines. Du moins c’est l’avis du SG du ministère de l’emploi et de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, Mouhamadou Moustapha Thioune.



Selon lui, « c’est un centre qui joue un rôle essentiel au niveau de la formation des jeunes. Grâce à cette certification dans deux filières qui sont la maîtrise énergétique et la plomberie, le personnel de ce centre pourra faire face aux défis de l’employabilité des jeunes. À travers la formation, le gouvernement espère régler le problème de l’emploi des jeunes. »



C’est le fruit d’un travail de plusieurs semaines, mais qui prouve l’engagement de plusieurs acteurs de la formation professionnelle, selon la directrice du programme REA RH EXCELLENCE Afrique. «L’engagement du management de l’école a accepté le défi parce que c’est un travail qui a demandé du temps et de l’énergie. C’est l’engagement aussi des pouvoirs publics qui ont appuyé ce projet. Et nous espérons revenir encore dans cet établissement et dans les autres que nous accompagnons pour améliorer demain l’emploi des jeunes », a ajouté Marie-France Durandié. La cérémonie de remise des trophées s’est tenue ce 30 janvier dans les locaux du centre de formation.