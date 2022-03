Diamniadio : Découvrez le nouveau terrain d’entrainement des Lions, presque terminé (VIDÉO)

Curieux d'avoir un aperçu sur le nouvel antre des Lions, nous avons franchi les portes de l'enceinte, qui abritera les séances d’entraînement de l’équipe nationale du Sénégal, pour assister à un des derniers points d'étape du chantier en présence de l’entrepreneur turc. Pour les ouvriers sénégalais s’activant sur le terrain annexe du Stade Maître Abdoulaye Wade, à Diamniadio, « c’est presque fini ». On a pu noter que les gradins, la charpente métallique et les panneaux de couverture du toit de l’unique tribune sont achevés, tandis que la finition des parkings et de la pelouse avance vite. Tout devrait être terminé avant fin mars, selon des témoignages recueillis sur place.