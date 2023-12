Diamniadio/ Boulevard Macky Sall: " Vous pouvez aisément deviner la joie qui est la mienne de voir mon nom attaché à une artère qui croise l'avenue dédiée au père de la Nation que fut Léopold Sedar Senghor".

Présidant la cérémonie d'inauguration de l'avenue Senghor et le boulevard Macky Sall, le chef de l'État a exprimé toute sa satisfaction relative au choix qui est porté sur sa personne. " Et naturellement, mes chers compatriotes, vous pouvez aisément deviner la joie qui est la mienne de voir mon nom attaché à une artère qui croise l'avenue dédiée au père de la Nation que fut Leopold Sedar Senghor !".



Le chef de l'État de considérer cette marque de reconnaissance comme " Un honneur". " Immense honneur pour moi qui me veux le continuateur de ces grands hommes. Immense honneur pour un enfant issu d’une famille originaire du Fouta et qui a eu la chance de naître à Fatick, dans la Région du Sine Saloum, au cœur du Royaume d’Enfance de l’illustre poète. Oui, je suis né le 11-12-1961, le jour où Léopold Sédar Senghor a nommé Abdou Diouf gouverneur de ma région de naissance. Et parti du Sine, je suis heureux d’avoir par la suite fait mes classes politiques auprès de Maître Abdoulaye Wade, troisième Président de la République du Sénégal", a-t-il ajouté.