Diamal : Inhumation du khalife El Hadj Mame Abdou Cissé.

Le khalife général de Diamal vient d'être inhumé dans la cité religieuse de son grand père (Diamal).



Une foule immense composée des membres de sa famille, des autorités religieuses et locales de la région de Kaffrine et des fidèles l’ont raccompagné à sa dernière demeure.



El Hadj Mame Abdou Cissé repose désormais auprès de son grand père et de son père...