Dialogue social et maitrise des techniques de négociation collective : L'UNSAS forme ses délégués syndicaux.

C'est dans le cadre de la mise à niveau des délégués de syndicats que l'Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal (UNSAS) a organisé ce jeudi, un séminaire de renforcement de capacité des délégués du personnel syndical sur les normes internationales du travail et du travail décent.



Au siège de ladite organisation syndicale, plus d'une trentaine de délégués de secteurs d'activités différents ont participé à cette première journée d'ateliers de formation pour renforcer leurs capacités et adaptation en matière de droit du travail.



Le chef du département dialogue social, négociation collective de l'UNSAS, Pape Birama Diallo, affirme que les délégués du personnel manquent de formation, ce qui est un constat général... "Nos partenaires nous reprochent souvent que nos délégués ne soient pas bien outillés, a-t-il laissé entendre.



Pendant les deux journées restantes du séminaire, les délégués auront le droit à une formation dans le domaine du dialogue social et la maîtrise des techniques en matière de négociation collective.