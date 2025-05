Dialogue national - non réception d'une lettre d'invitation en tant que Parti politique : Le SG du PJD Cheikh Ibrahima Diallo dans tous ses états

Le parti Justice et Développement (PJD) ne participera pas au dialogue national lancé par le Président Bassirou Diomaye Faye le 28 mai prochain. Du moins, pour le moment. En effet, selon son secrétaire général, Cheikh Ibrahima Diallo, sa formation politique n'a pas été invitée à y prendre part.

''Tous les partis ont reçu leurs invitations sauf nous. Je ne comprends pas pourquoi le PJD qui a un vécu de plus de 10 ans dans le landerneau politique sénégalais n'est pas invité au dialogue? Et pourtant, nous avons notre mot à dire. Je pense que c'est une grosse erreur de leur part. Je peux même dire une ségrégation parce qu'il n'y a pas de grands ou de petits partis. Le PJD a participé à toutes les joutes électorales. Nous avons été conseiller départemental, nous avons participé aux dernières législatives avec une coalition et nous vous eu un député. Sur le plan social, nous avons fait énormément de choses, donc aucun parti n'est plus légitime que nous. Ce qu'ils ont fait c'est anti-démocratique'', a-t-il martelé.

Toutefois, le SG du PJD a salué l'initiative tout en invitant ceux qui ont reçu des invitations d'aller répondre à l'appel du Président de la République.