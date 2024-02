Dialogue national : Le PDS et la coalition K24 marquent leur adhésion et exigent qu’il se tienne dans les plus brefs délais

La coalition Karim 2024, avec le parti démocratique sénégalais à travers le comité directeur, le secrétariat national et tous les responsables se sont retrouvés cet après midi au siège du Pds pour se prononcer sur la décision du Conseil constitutionnel sur le report qui avait été voté le 05 février dernier à l’Assemblée nationale.







La coalition K24 prend acte et estime que le Conseil constitutionnel a tiré les conséquences liées aux défaillances dans le processus électoral. Le Pds et la coalition 2024 annoncent leur participation au dialogue et exigent que cela se tiennent sans délais. La coalition précise que les conclusions de ce dialogue devront faire l’objet d’un consensus fort entre tous les acteurs.







Par ailleurs, le parti exige la création d’une Cour constitutionnelle. Car, il considère que s’il y avait cette Cour, « il n’allait pas, à travers ses députés, trouver pertinent de saisir l’Assemblée nationale pour une proposition de loi ». Le parti démocratique sénégalais rappelle l’impératif pour le Président d’agir dans l’intérêt supérieur de la nation à travers de larges concertations.