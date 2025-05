Dialogue national : Cheikh Ahmed Tidiane Sy appelle les acteurs politiques à un dialogue sincère et responsable

Cheikh Ahmed Tidiane Sy, représentant des familles religieuses du Sénégal, a participé au dialogue politique national ce mercredi 28 mai 2025. Dès le début de son intervention, le guide religieux a tenu à adresser les salutations des familles religieuses au président de la République.



Il a salué l'initiative de dialogue lancée par les nouvelles autorités, la jugeant conforme à l'esprit des textes religieux. Selon lui, cette concertation repose sur deux fondements essentiels : la consultation des autorités et du peuple, recommandée par le Coran, et l'appel à la paix auquel tous les citoyens doivent répondre.



Cheikh Ahmed Tidiane Sy a ainsi exhorté la classe politique à répondre à l'appel au dialogue. Revenant sur la crise politique de 2021 à 2024, il a dénoncé les dérives de certains politiciens qu'il juge responsables des tensions sociales. Il a plaidé pour que les responsables politiques s'investissent davantage dans l'éducation civique de la population afin d'éviter les erreurs du passé.



Pour conclure, il a interpellé les autorités sur trois priorités : favoriser la médiation discrète, aborder tous les sujets sans tabou, et se concentrer sur des questions réalistes et pertinentes.