Dialogue croisé à Dakar : Le Médiateur, le HCDS et la société civile en alerte pour éviter une nouvelle crise

De son côté, Mamadou Lamine Dianté, président du HCDS, salue la portée de ce « dialogue croisé » qui vise à mutualiser les efforts des institutions républicaines et de la société civile. Il évoque le Pacte national de stabilité pour une croissance inclusive, socle du programme Sénégal 2050. Ce pacte, dont le contenu a été partagé avec les ambassadeurs de la paix, devient le cadre de référence pour ancrer une gouvernance basée sur l’écoute, l’éthique et la cohésion. Toutefois, il reconnaît que sa mise en œuvre nécessitera rigueur et vigilance.