Dialogue Politique : Idrissa Seck va-t-il répondre à l'invitation de Macky Sall?

Aphone depuis le début, le candidat à la présidentielle, Idrissa Seck, ira-t-il répondre à l'invitation du chef de l’État, Macky Sall au Cicad? C'est la question que se posent beaucoup de personnes sur la scène politique.



D'après son mandataire, Ass Babacar Guèye, le leader de la coalition Idy Président ne sera pas au dialogue pour cautionner un coup d'État institutionnel. "Le président Idrissa Seck, n'a pas recupéré son invitation. Il ne m'a pas non plus mandaté pour aller récupérer son invitation", fait savoir Ass Babacar Gueye. En effet, explique-t-il, "le dialogue pour la réconciliation nationale et pour l'apaisement des cœurs, avait-il dit, doit être le premier chantier du prochain Président élu."