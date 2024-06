Dette : Le Sénégal a émis plus de 3.691 milliards de francs CFA sur le marché des eurobonds de 2009 à 2024

Un eurobond, appelé encore euro-obligation est un emprunt émis en commun par les pays de la zone euro sur les marchés. Concrètement, les eurobonds consistent à mutualiser, à l’échelle européenne, la dette des pays de la zone euro. C’est-à-dire que les pays mettent en commun leur dette, et la remboursent ensemble, en émettant ensemble ce que l’on appelle des obligations. Depuis sa première émission en 2009 où il avait émis 200 millions de dollars soit plus de 184 millions d’euros et équivalent à plus de 121 milliards de francs CFA. Le taux avait été fixé pour le Sénégal à 9,25% payable en 5 ans.



Deux ans plus tard, le taux baisse d’un peu plus d’un pour cent avec 500 millions de dollars soit plus de 303 milliards de francs CFA avec une maturité de 10 ans. En 2014, le même montant a été levé pour la même période X est à dire 10 ans, mais avec un taux revu à la baisse (6,25 %). En 2017, avec un même taux que la précédente, le Sénégal s’est procuré plus de 667 milliards de francs CFA payable sur 15 ans.



C’est un montant record qui a été levé dans l’émission de 2018 avec des taux de 4,75 et 6,75% pour une maturité de 10 ans et 30 ans. Trois ans plus tard, le taux baisse et passe à un peu plus de 5% ainsi que le montant : 775 millions d’euros soit plus de 507 milliards de francs CFA remboursables dans 16 ans. Après la Côte d’Ivoire, le Bénin et le Kenya, le Sénégal est le quatrième pays d’Afrique subsaharienne à recourir au marché cette année avec plus de 454 milliards de francs CFA.



Après avoir mandaté JP Morgan Londres pour la mobilisation à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette, des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US, le Sénégal a bénéficié d'une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US. Comment, au regard des urgences, le Sénégal compte t-il gérer cette dette qui, pour rappel avait déjà atteint le seuil des 70%? Quels secteurs prioritaires engagés et à quels mécanismes faire recours pour mieux se prendre en charge dans le futur et « se passer progressivement de ce fardeau » qu’est la dette?