Détournement de mineur : Le jakartaman séquestre une fille de 14 ans le jour de l'élection présidentielle

Le jakartaman n'est pas encore prêt à laisser tomber l'amour de sa vie, malgré deux accusation de la part de la mère de la fillette qui lui demande de laisser sa fille. La première plainte de la dame n'a pas abouti parce qu'il y a eu une médiation familiale. Mais cela n'a pas permis au prévenu d'arrêter de fréquenter la jeune fille âgée de 14 ans. Pire, le jour de l'élection présidentielle vers les coups de 22 heures, Lamine Ndiaye a encore contacté la fillette pour l'inviter à Gorom dans une chambre de passe qu'il avait louée. Dans un premier temps, la fille avait refusé, mais le sieur Ndiaye a su la convaincre. Ce jour-là, ils sont restés ensemble jusqu'au petit matin. Et c'est là que la mère accompagnée des limiers les a surpris dans la chambre. Fouillés par la police, ces derniers ont trouvé un cornet de chanvre indien dans ses poches. Sur ces entrefaites, il a été arrêté puis placé sous mandat de dépôt après son déférement.

Domicilié à Rufisque, Lamine Ndiaye a été attrait ce mercredi 24 avril 2024 devant le tribunal des flagrants délits pour des faits de détention de chanvre indien et détournement de mineur au préjudice de M. F. âgée de 14 ans.

À la barre, le jakartaman a reconnu la détention de chanvre indien. Cependant, il conteste avoir détourné la jeune fille M. F.

Interrogé sur les faits, depuis déclare que c'est la mère de la jeune fille qui a gâché leurs relations. " On sort ensemble depuis plus d'un an. Je ne l'ai pas amenée. C'est elle qui a loué la chambre. Elle a l'habitude de fuguer quand sa famille menace de la frapper. Ce n'est pas à cause de moi qu'elle a quitté son domicile. Quand, je suis venu dans la chambre, je lui ai convaincue de retourner chez elle, mais elle a refusé. Par la suite, nous sommes restés là-bas jusqu'au petit matin", narre-t-il.

Lors de sa prise de parole, le maître des poursuites lui a rappelé les déclarations de la mineur M. F. qui disait dans le procès-verbal que la nuit du 24 mars vers les coups de 22 heures, Lamine Ndiaye m'a appelée au téléphone pour que je puisse le rejoindre à l'angle. "Je lui avais dit que je ne pouvais pas sortir. Et vous avez fini par la convaincre. Et nous sommes partis ensemble à la chambre qu'il avait louée à Gorom. Nous avons passé la nuit là-bas", déclare M. F devant les enquêteurs.

Invité à faire son réquisitoire, le parquet a voulu nous conduire dans un terrain glissant. "La première fois, il a eu une médiation familiale. Nous estimons que dans le procès-verbal, il y a des éléments concordants. Les déclarations du prévenu à l'enquête concordent avec les déclarations de la fille", souligne le procureur qui relève la constance des faits avant de demander à la présidente de la séance de prendre une peine légale.

Me Arame Guèye de la défense a estimé lors de sa plaidoirie que ces jeunes ont besoin de soutien et d'encadrement. "Mon client a besoin d'être corrigé par ses parents, mais la prison ne va qu'empirer son cas. La robe noire a plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale.

Finalement, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à 6 mois dont 1 mois ferme en guise d'avertissement.