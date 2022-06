Déthié Fall : « Que Macky Sall sache qu’il n’y aura pas d’épée de Damoclès sur ma tête… Qu’il ouvre toutes les portes des prisons, rien ne me fera reculer! »

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi s’est prononcé une première fois après sa libération avec une condamnation de six mois avec sursis le 27 juin 2022. Membre de la conférence des leaders et se disant bien ancré dans l’opposition, lance un message au président Macky Sall lui signifiant que rien ne peut l’intimider.



Au passage, le président du parti républicain pour le progrès remerciera tous ceux qui ont eu à s’indigner de sa condamnation allant de la presse, en passant par les acteurs politiques de l’opposition jusqu’aux militants et sympathisants.



Revenant également sur les propos du procureur lors de son procès lundi dernier, Déthié Fall rappelle que dans les mêmes circonstances, il n’hésitera pas de revenir sur ce qu’il avait fait pour la liberté et pour le bien des sénégalais. « Même si l’armée nationale est devant moi, je tiendrais les mêmes propos. On est en république et Macky Sall doit savoir qu’on n’est pas dans un royaume », dira le leader du PRP à l’occasion de la déclaration de presse organisée par les membres de la coalition Yewwi Askan Wi...