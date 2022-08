Déthié Fall : « La volonté populaire a fait de Benno la nouvelle opposition »

Le mandataire national de la coalition Yewwi Askan Wi a pris la parole après les résultats provisoires du scrutin de ce dimanche qui restent toujours à confirmer par le Conseil constitutionnel. Mais le leader du PRP fait ses projections et attribue les chiffres de la victoire à l’inter coalition Wallu-Yewwi.



« Les chiffres qui sont réels donnent à l’Inter coalition Yewwi Wallu 55 députés sur les 112 qui étaient en compétition dans les départements. Le schéma s’était bien de retrouver Macky Sall dans les départements et de lui imposer le rapport de force et éviter le mode de scrutin multiplicateur qui serait à son profit. Ces départements que nous avons gagnés après le cumul du nombre d’électeurs dans ces départements, cela représente 55% du fichier électoral. Les départements que la coalition Benno Bokk Yakaar dit avoir gagnés ne représente que 45% », a fait savoir Déthié Fall dans le point de presse tenu par la conférence des leaders cet après-midi.



Concernant la liste nationale où figurent 53 députés, Déthié estime que les projections sont en leur faveur. « Nous aurons au moins 28 députés sur cette liste. Ainsi, si vous faites l’addition des 55 avec les 28, vous saurez que l’inter coalition Wallu Yewwi aura 83 députés dans l’Assemblée nationale. Ce qui fera que notre inter-coalition sera majoritaire devant Benno qui finira d'être par la volonté populaire, la nouvelle opposition », note le mandataire de Yewwi...