Détenu au Bénin pour terrorisme supposé depuis deux ans : le sort de Jacques Narcisse Thiaw inquiète ses proches.

Depuis maintenant deux ans, un sénégalais répondant au nom de Jacques Narcisse Codé Thiaw est détenu au Bénin pour des faits présumés de terrorisme. Son père, Mathieu Thiaw qui s'est entretenu avec Dakaractu Thiès, réclame son rapatriement.



Déboussolé, ce paternel affirme avoir fait des pieds et des mains auprès des autorités sénégalaises pour que son fils rentre au Sénégal. “S'il est coupable de ce qu'on lui reproche, qu'il paie sa dette chez lui”, demande Mathieu Thiaw.



S'il en est arrivé là, c'est parce que sa détention ne se passe pas dans les meilleures conditions. “Samedi dernier, il a reçu un coup de gourdin à la tête lors d'une bagarre qui a eu lieu dans la prison de Cotonou”, révèle-t-il à la presse, ajoutant que ce coup reçu a plongé son fils dans un coma passager.



Né dans une famille catholique, Jacques Narcisse Thiaw a embrassé la religion musulmane. Selon les informations de Dakaractu, le natif de la ville de Thiès a été introduit dans l'Islam par un défunt guide religieux de l'une des confréries les plus puissantes du Sénégal. Ce dernier lui a donné le nom de Mouhamed Bachir.



Toujours d'après les éléments dont nous disposons, Jacques Narcisse Thiaw était de passage dans le nord du Bénin, précisément dans la ville de Kandi, quand il a été arrêté en août 2020 par les forces de sécurité locales et conduit à Cotonou. Présenté devant la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) créée en 2018, il a été inculpé et placé sous mandat de dépôt à la prison de Cotonou.



Depuis lors, le ressortissant sénégalais qui clame son innocence et argue avoir été victime d'un “délit de faciès” attend d'être fixé sur son sort. Cependant, ses conditions de détention deviennent de plus difficiles d'où l'appel émis par son père en faveur de son retour au Sénégal. Les autorités sénégalaises se voient mises devant leurs responsabilités même s'il faut reconnaître que cette affaire est suivie depuis le début par Dakar. Seulement, compte tenu des infractions reprochées au sénégalais, le dossier doit être étudié avec la plus grande prudence même si jusque-là, aucun élément accablant n'a été présenté contre Jacques Narcisse Thiaw dont la détention préventive a été prolongée de six mois le 20 janvier dernier.



Rappelons que son arrestation a coïncidé avec un contexte particulier marqué par l'intensification de la lutte contre le terrorisme au Bénin, après des harcèlements de groupes armés djihadistes dans le nord. C'est dans ce climat qu'en mai 2020, le procureur, le premier substitut et le commissaire par intérim de la ville de Kandi ont été écroués pour “intelligence avec un groupe terroriste, abus de fonction et corruption”. Il est reproché au procureur d'avoir relâché un membre d'un groupe terroriste responsable d'une attaque dans le Parc W. Des accusations rejetées par les avocats des mis en cause.