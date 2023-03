Détention du professeur Mamadou Ka à Saint Louis : La vidéo accablante et le communiqué de soutien du Cusems (Décryptage de l'affaire)

La vidéo virale qui accable le Pr Mamadou Ka



La vidéo a fait le tour de tous les réseaux sociaux. Alors que les manifestants brûlaient des pneus sur la route, le professeur de Mathématiques/ Science de la vie et de la Terre au CEM de Mouit, (vêtu d’un ensemble blouson, sur un sous-vêtement noir sur lequel il est écrit « Pastef- Burok » et une casquette noir, voir la vidéo ci-dessous) donne l’ordre à des enfants (visiblement des mineurs). Dans ses propos véhiculés, on entend clairement : «Taalal Balaa auto beulé di nieuw» (allumez les pneus avant que la véhicule n’arrive). Quelques secondes après cette instruction donnée aux enfants qui s'attellent à incendier des pneus, le professeur a pris la poudre d’escampette avant que la voiture des forces de l’ordre n’arrive sur place pour disperser la foule.

Le Cusems ne se lasse pas de secourir son camarade et collègue