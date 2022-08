Détention de chanvre indien : pour 10 cornets, S. S. Ka prend un mois ferme.

Attrait à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, le jeune S. S. Ka, la vingtaine, doit forcément se réjouir de sa peine d’un mois ferme d’emprisonnement pour le délit de détention de drogue qui pouvait lui valoir au moins 2 ans d’incarcération.



En effet, le jeune homme a été arrêté au courant du mois d’août au croisement de Cambérène. Interpellé nuitamment par les policiers en patrouille dans la zone, S. S. Ka a été soumis à une fouille corporelle qui a permis aux limiers de mettre la main sur un sachet extrait du sac qu’il portait par devers lui. Selon le procès verbal d’enquête, le sachet contenait 10 cornets de chanvre indien dont le prévenu a contesté être le propriétaire.



« Le sachet ne m’appartient pas. J’ignore où ils ont trouvé la drogue, mais ce n’est pas dans mon sac. Je ne suis pas un dealer », a expliqué le prévenu. Interpellé sur les circonstances de son arrestation, S. S. Ka a soutenu qu'il rentrait chez lui le jour des faits.



« Je revenais de Pikine où j’étais parti dans le cadre de mon travail comme mécanicien et je devais regagner la Patte d’Oie. Arrivé au croisement de Cambérène je suis tombé sur les policiers qui ont cherché vaille que vaille à me fouiller alors que je leur ai présenté ma pièce d’identité. À ma grande surprise, ils sortent un sachet pour me dire qu’ils l’ont trouvé dans mon sac », a-t-il déclaré. À l’interrogation de savoir s’il est fumeur, le mis en cause précisera.



« Je fume de la cigarette et non du chanvre indien. J’ignore où les policiers ont pu trouver la drogue mais ce n’est pas dans mon sac », s’est-il justifié insistant sur son innocence.



Dans son réquisitoire, le parquet considère que le mis en cause n’est pas exempt de reproches puisqu’il a été arrêté nuitamment et dans des circonstances troublantes. Le maitre des poursuites a requis 2 ans dont 1 mois ferme contre S. S. Ka.



Les deux (2) avocats qui ont plaidé sa cause ont invité le tribunal à la clémence pour le fait que ce dernier est un délinquant primaire et n'a jamais eu maille avec la justice.



Statuant publiquement et contradictoirement, le tribunal a disqualifié les faits de détention de drogue et l’a condamné à un mois ferme de prison.