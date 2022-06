Destruction des infrastructures sportives, vers une tolérance zéro du président Macky Sall, selon le ministre des sports…

À la suite des nombreuses scènes de vandalisme et de destruction des infrastructures sportives qui ont été notées, l’État du Sénégal va prendre des mesures drastiques, selon le ministre des sports, Matar Ba. « Je puis vous assurer que le président Macky Sall va tenir une réunion très prochainement, avec tous les acteurs pour acter ce changement de paradigme, parce qu’il n’est plus question que des milliards soient investis.... et au bout de quelques temps on voit ces infrastructures détériorées. »