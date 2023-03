Désobéissance civile dans un contexte de « tensions politiques » : Une forme de contestation utopique au Sénégal ?

Visiblement, le leader du parti Pastef Les Patriotes considère que les conditions de développer cette lutte qui n'est d'ailleurs pas sans conséquences, sont établies.



C'est difficile d'expliquer cette invite à la désobéissance civile car, le contexte donne bien une bipolarisation entre le pouvoir et spécifiquement Pastef. C'est vrai que Pastef est dans la coalition Yewwi Askan Wi, mais on ne sent pas une adhésion générale des autres membres de l'opposition. La difficulté est que cette désobéissance civile est un mot d'ordre politique qui interpelle les partis politiques, les syndicats et les secteurs vitaux de l'économie. Ainsi, c'est quand tous les secteurs sont en berne que l'on peut parler de la réussite d'une éventuelle désobéissance civile.



Le contexte, tel qu'il est lu, ne se prêterait pas à ce mot d'ordre là. C'est notamment l'avis de notre interlocuteur, analyste politique Mamadou Albert Sy sur cette question. "Ni le Pastef, ni Yewwi Askan Wi, n'ont le soutien de tous les secteurs économiques. Par exemple si vous prenez la coalition Yewwi Askan Wi, la plus représentative, mais les autres coalitions existent. Et si on ne parvient pas à les convaincre, elles ne pourront pas adhérer à ce mot d'ordre. Ce qui risque difficilement de prospérer."



Selon Mamadou Albert Sy, « Compte tenu de ce qui s’abat sur le Pastef, ressemble à une répression politique, on est en quelque sorte dans l’instabilité politique. Aussi, on se pose sur la probable candidature de Macky Sall, il y’a une absence de dialogue entre les différents parti politique. L’autre facteur qui pourrait ne pas rendre faisable cette forme de lutte, c'est l’absence d’un leader de l’opposition qui est écouté par toutes les forces vives de la nation. L’option de mettre en place une entité qui regrouperait toutes les forces de l’opposition pourrait en réalité rendre possible une désobéissance civile. Mais pour le moment, il sera difficile d’adopter cette mesure qui n’épargnerait aucun secteur de la vie économique du pays.